Геннадий Орлов: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените»

сообщил, что может перейти в «Ахмат» из .

Футболист был заменен по ходу первого тайма матча, в котором «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2).

«Зенит» дома уступил «Ахмату». Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем – Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми!

Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов, что ли, не о том думает?

На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените».

Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен, в частности, игровой практикой в питерской команде.

Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат», – сказал комментатор.

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