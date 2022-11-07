Чистяков поблагодарил партнеров за поддержку: «Провел худший матч с «Ахматом», осознаю это. Я предан городу и «Зениту»
Дмитрий Чистяков поблагодарил одноклубников за поддержку.
Ранее защитник был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.
Многие партнеры поддержали игрока в этой ситуации.
«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провел свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться.
Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным, я очень это ценю👊💪» – написал защитник.
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