поблагодарил одноклубников за поддержку.

Ранее защитник был выведен из основного состава «Зенита» после матча 16-го тура с (1:2). Сообщалось, что руководство клуба подозревает его в намеренно плохой игре.

Многие партнеры поддержали игрока в этой ситуации.

«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете меня в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провел свой худший матч, осознаю это, и я обещаю работать над собой и исправиться.

Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным, я очень это ценю👊💪» – написал защитник.

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