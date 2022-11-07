Дани Алвес: «Месси и Неймар похожи, но Лео одержим голами, а Неймар – это жонглер, «Цирк дю Солей»

сравнил и Неймара.

«Неймар и Месси похожи. Это игроки, которые на поле видят чуть больше, чем остальные, но есть одна особенность: Месси одержим голами. Все его мысли – о забитых мячах.

А Неймар – это жонглер, «Цирк дю Солей». У него внутри есть зверь. Если к этому зверю прикасаются, желая навредить, то тогда Неймара остановить. Тогда ты убит. Это его способ защиты.

Когда я играл против Месси и Неймара, то говорил партнерам по команде: «Нам не обыграть их. Просто не будите зверей, которые живут в этих парнях». Их не остановить. Если ты ударишь их, то они разрушат твой день.

Это кумиры детей, мечтающих о карьере в футболе. Быть таким игроком – тяжелая ноша. Но они сами решили стать гениями, так что это их проблема», – сказал бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса».