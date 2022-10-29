назвал качества , отличающие его от других игроков.

«Такое завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает Месси от всех остальных в большей мере, чем огромное количество забитых им голов. О, и еще его невероятный дриблинг», – написал бывший нападающий сборной Англии, прокомментировав результативный пас аргентинца в матче против «Труа» в Лиге 1 (4:3).

В 3 последних матчах Месси набрал 9 очков по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.