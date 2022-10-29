Линекер о Месси: «Завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает его от всех остальных. О, и еще невероятный дриблинг»

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Гари Линекер назвал качества Лионеля Месси, отличающие его от других игроков. 

«Такое завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает Месси от всех остальных в большей мере, чем огромное количество забитых им голов. О, и еще его невероятный дриблинг», – написал бывший нападающий сборной Англии, прокомментировав результативный пас аргентинца Неймару в матче против «Труа» в Лиге 1 (4:3).

В 3 последних матчах Месси набрал 9 очков по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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