Линекер о Месси: «Завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает его от всех остальных. О, и еще невероятный дриблинг»
Гари Линекер назвал качества Лионеля Месси, отличающие его от других игроков.
«Такое завораживающее видение поля и весомость паса – вот что отличает Месси от всех остальных в большей мере, чем огромное количество забитых им голов. О, и еще его невероятный дриблинг», – написал бывший нападающий сборной Англии, прокомментировав результативный пас аргентинца Неймару в матче против «Труа» в Лиге 1 (4:3).
В 3 последних матчах Месси набрал 9 очков по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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