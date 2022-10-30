Месси и Неймар – лучшие игроки «ПСЖ» в матче с «Труа» по версии Le Parisien. У них 7 баллов из 10

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Le Parisien выставил игрокам «ПСЖ» оценки за матч с «Труа» (4:3).

Лучшими игроками, по версии издания, стали Неймар и Лионель Месси, набравшие по 7 баллов из 10. Оба отличились забитыми голами и сделали по голевой передаче.

Игру Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти, оценили в 5 баллов.

Полузащитник Карлос Солер получил 6,5 баллов, Марко Верратти – 6 баллов. Хуан Бернат, Витинья и Доннарумма получили по 5 баллов. Защитники Норди Мукиеле и Серхио Рамос получили 4,5 балла.

Низший балл среди игроков «ПСЖ» – у Преснеля Кимпембе (4 из 10).

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