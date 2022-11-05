Кристоф Гальтье: «Хорошие отношения между Мбаппе, Месси и Неймаром нужны «ПСЖ» для эффективной игры»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье описал влияние топ-форвардов на игру команды.
«Неймара я прошу действовать качественно и эффективно, играть значительную роль в атакующих действиях команды.
И нам необходимы хорошие отношения между Мбаппе, Месси и Неймаром, чтобы быть эффективными и много забивать.
Неймар играет там же, где и в национальной сборной, где он очень хорош. Я делаю все, чтобы он мог играть на своей излюбленной позиции, и позволяю ему свободно проявлять себя на поле.
Неймар и хочет, и может действовать очень активно. Он не из тех, кто привязан к одной позиции, это лишило бы его определенных качеств», – сказал Гальтье.
Комментарии