Юрий Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к традициям времен Романцева»

высоко оценил игру и .

«Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. Матчи, которые они выигрывают с крупным счетом, говорят о том, что они очень серьезно относятся к каждому матчу.

В данной ситуации что-то новое есть и у «Спартака». По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева.

Наверное, показывает стабильный свой уровень, но немного не дотягивает до уровня матчей, который были при Газзаеве.

Еще один момент, который нужно отметить – качество. В связи с тем, что нет Халка, нет Фернандеса, Фарфана, Витцеля, в определенный момент мы потеряли качество в лиге. Но есть эмоции, эмоций достаточно много», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».