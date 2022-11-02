Юрий Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к традициям времен Романцева»
Юрий Семин высоко оценил игру «Зенита» и «Спартака».
«Зенит» вызывает восхищение, потому что имея такой звездный состав, свой максимум показывает. Матчи, которые они выигрывают с крупным счетом, говорят о том, что они очень серьезно относятся к каждому матчу.
В данной ситуации что-то новое есть и у «Спартака». По крайней мере, он близок к традициям времен Романцева.
Наверное, ЦСКА показывает стабильный свой уровень, но немного не дотягивает до уровня матчей, который были при Газзаеве.
Еще один момент, который нужно отметить – качество. В связи с тем, что нет Халка, нет Фернандеса, Фарфана, Витцеля, в определенный момент мы потеряли качество в лиге. Но есть эмоции, эмоций достаточно много», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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