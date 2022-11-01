Властимил Петржела: «Спартак» не конкурент «Зениту», у них нет никаких шансов стать чемпионами»

Бывший тренер «Зенита» не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионство.

«Я еще до начала сезона говорил, что «Зенит» – единственный претендент на чемпионство. Ничего не изменилось.

«Спартак» не конкурент «Зениту», у красно-белых нет никаких шансов стать чемпионами России. Уровень и качество игроков «Зенита» намного выше, чем у всех остальных.

К сожалению, в полностью отсутствует интрига. «Зениту» ничего не помешает выиграть золотые медали чемпионата России», – сказал .

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