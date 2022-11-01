Массимо Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Красно-белым необходимо побеждать в личных встречах»
Массимо Каррера считает, что «Спартак» еще может побороться с «Зенитом» за чемпионство.
«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне.
«Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах – иначе стать чемпионами будет невозможно», – сказал бывший главный тренер московской команды.
После 15 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет вторым с 32 баллами.
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