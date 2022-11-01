Николай Валуев: «Спартак», ЦСКА и «Динамо» могут побороться только за 2-е место, за первенство Москвы. «Зенит» – фаворит РПЛ»
Николай Валуев считает, что московские клубы не составят конкуренцию «Зениту» в Мир РПЛ.
«Сейчас завершился первый круг чемпионата России, отрыв «Зенита» от «Спартака» – 7 очков. В принципе, за 15 матчей можно отыграть и не такой отрыв. Но скоро наступит большой перерыв, сложно сказать, какими выйдут команды после отпуска и предсезонной подготовки.
Клубы, безусловно, усилятся новыми игроками, пополнят составы. Однако очковый запас прочности и количество опытных и качественных игроков «Зенита» заставляют меня с оптимизмом смотреть на очередную победу сине-бело-голубых в чемпионате России.
«Зенит» – фаворит РПЛ. «Спартак», ЦСКА и «Динамо» могут побороться только за второе место, за условное первенство Москвы», – сказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита».
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