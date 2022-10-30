Дзюба 2-й раз подряд не попал в заявку «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Он пропускает 6-й из 7 последних матчей в лиге

второй раз подряд не попал в заявку на матч чемпионата.

Российского форварда нет в списке игроков на матч турецкой Суперлиги против .

Дзюба не сыграет в 6 из 7 последних матчей в чемпионате – дважды его не было в заявке, четыре игры он провел в запасе целиком.

Стоит отметить, что до этого Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» 220 минут за 5 матчей, включая игру в Кубке, и забил 1 гол.

Последний раз Дзюба играл 18 октября – он вышел с первых минут на матч Кубка Турции против «Адыяманспора» (0:5).

«Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав 100 тысяч футболок». Это аргумент президента «Аданы», чтобы повысить цены на билеты