Дзюба 2-й раз подряд не попал в заявку «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Он пропускает 6-й из 7 последних матчей в лиге
Артем Дзюба второй раз подряд не попал в заявку «Адана Демирспор» на матч чемпионата.
Российского форварда нет в списке игроков на матч турецкой Суперлиги против «Кайсериспора».
Дзюба не сыграет в 6 из 7 последних матчей в чемпионате – дважды его не было в заявке, четыре игры он провел в запасе целиком.
Стоит отметить, что до этого Дзюба сыграл за «Адана Демирспор» 220 минут за 5 матчей, включая игру в Кубке, и забил 1 гол.
Последний раз Дзюба играл 18 октября – он вышел с первых минут на матч Кубка Турции против «Адыяманспора» (0:5).
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