Властимил Петржела: «У Дзюбы нет шансов играть в европейском клубе. Единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть в Первой лиге»

критично высказался по поводу будущего .

«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол.

У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в Первой лиге», – сказал бывший тренер «Зенита».

В этом сезоне Дзюба забил 1 гол, поучаствовав в 5 матчах за . После двух первых матчей в старте Артем выпал из основного состава.