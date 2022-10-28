Властимил Петржела: «У Дзюбы нет шансов играть в европейском клубе. Единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть в Первой лиге»

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Властимил Петржела критично высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.

«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол.

У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в Первой лиге», – сказал бывший тренер «Зенита».

В этом сезоне Дзюба забил 1 гол, поучаствовав в 5 матчах за «Адана Демирспор». После двух первых матчей в старте Артем выпал из основного состава.

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