Агент Маньяков о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «У Артема не было предсезонки, нужно подтянуть кондиции. В России есть 4-5 клубов, готовых предложить ему контракт»

высказался о дефиците игровой практики у .

Неделю назад форвард впервые не попал в заявку на игру.

«Турция на сегодняшний день одна из немногих стран, где готовы рассматривать российских футболистов. Поэтому слежу за местным чемпионатом, понимаю расстановку сил.

Чтобы разобраться в ситуации с Дзюбой, надо понимать, в какой команде он выступает. Это сильный коллектив, где конкуренция в линии нападения высока. «Адана» идет на втором месте в силовом и быстром чемпионате с квалифицированными легионерами. Пусть большинство из них и на излете карьеры.

Для успешного выступления нужно пройти предсезонную подготовку, а ее у Артема не было. Поэтому ему необходимо подтянуть кондиции. Привыкнуть к ритму и антуражу, которые отличаются от российских.

Мы знаем, что Дзюба уже оказывался в ситуациях, когда его карьера как будто катилась под откос. Но он всегда выходил из них с достоинством. Может, мы не увидим феерии, как на ЧМ-2018. Он настоящий спортсмен, который работает через «не могу» и достает из себя все силы.

Треть чемпионата – не такой большой срок, чтобы делать глубокие выводы. Не надо смотреть на текущее игровое время Артема критически и ставить на нем крест. Не знаю, захочет ли он сам сменить обстановку в связи с потерей места в составе, для этого есть множество объективных и субъективных факторов. Думаю, он примет решение к концу сезона или к зимнему трансферному окну.

Проблем с возвращением в Россию не возникнет точно. Есть минимум четыре-пять команд, готовых предложить ему контракт», – сказал футбольный агент, руководитель спортивного агентства FM Sports Agency.