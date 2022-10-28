Президент «Адана Демирспор» о Дзюбе и «Венеции»: «Артем – важный игрок с сильным характером. Не получали никаких предложений»

Президент высказался об интересе «Венеции» к нападающему .

«Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.

Дзюба – важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», – сказал Метин Коркмаз.

«Венеция» о Дзюбе: «Его переход возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов»