Президент «Адана Демирспор» о Дзюбе и «Венеции»: «Артем – важный игрок с сильным характером. Не получали никаких предложений»
Президент «Адана Демирспор» высказался об интересе «Венеции» к нападающему Артему Дзюбе.
«Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.
Дзюба – важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», – сказал Метин Коркмаз.
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