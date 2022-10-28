Канчельскис о Дзюбе: «Топ-1 нападающий России, просто лучший! Он в истории – его рекорд 7-10 лет никто не побьет»

считает Артема Дзюбу лучшим нападающим в истории России.

«Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берет свое.

Не надо обманывать друг друга, надо признать, что вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, еще лет 7 или 10 его рекорд [по голам в чемпионате России] никто не побьет. Дзюба – топ-1 нападающий России, просто лучший!

Для подрастающего поколения Артем должен быть примером, для того, чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем.

Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды – Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артем – нет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».