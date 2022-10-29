«Если Дзюба и мог бы заиграть в Италии, то только во 2-м дивизионе». Спортдиректор «Лацио» о форварде

Спортивный директор высказался об .

«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.

Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», – сказал Таре.

Ранее в «Венеции» допустили, что могут подписать Дзюбу.

34-летний форвард с лета этого года играет за турецкий . Его статистика – здесь.