«Если Дзюба и мог бы заиграть в Италии, то только во 2-м дивизионе». Спортдиректор «Лацио» о форварде

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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался об Артеме Дзюбе.

«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.

Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», – сказал Таре.

Ранее в «Венеции» допустили, что могут подписать Дзюбу.

34-летний форвард с лета этого года играет за турецкий «Адана Демирспор». Его статистика – здесь.

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