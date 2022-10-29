«Если Дзюба и мог бы заиграть в Италии, то только во 2-м дивизионе». Спортдиректор «Лацио» о форварде
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался об Артеме Дзюбе.
«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.
Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», – сказал Таре.
Ранее в «Венеции» допустили, что могут подписать Дзюбу.
34-летний форвард с лета этого года играет за турецкий «Адана Демирспор». Его статистика – здесь.
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