Тухель проходил аюрведическую омолаживающую терапию в Индии. Он просил агента не звонить ему

Стало известно, что бывший тренер делает в Индии.

С 12 октября немец проходил там аюрведическую омолаживающую терапию.

«Мне было любопытно. Один из моих ассистентов был здесь шесть лет назад. Он рассказал мне много хорошего об этом месте. Я всегда знал о принципах аюрведы.

После долгого периода тренерской работы появилась возможность сделать перерыв, и я приехал сюда. Опыт оказался фантастическим. Я чувствую себя энергичным и спокойным. Я бы рекомендовал это всем, кто хочет дисциплинировать тело и ум», – сказал Тухель.

Кроме того, Тухель сказал, что просил агента не беспокоить его: «Некоторые клубы звонили моему агенту, но мы договорились, что он не будет звонить мне сюда [в Индию] 18 дней».

Аюрведа – это система альтернативной медицины, широко распространенная в Индии. Эффективность аюрведы не доказана, она считается псевдонаукой.