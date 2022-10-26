Лебеф о «Челси»: «Обамеянг, как и Лукаку, страдает из-за нехватки помощи. Команде интереснее держать мяч, чем наносить ущерб сопернику»
Экс-защитник «Челси» Франк Лебеф объяснил проблемы лондонцев с нападающими.
«На протяжении последних трех лет мы наблюдаем одну и ту же проблему – с тем, чтобы доводить мяч до футболиста, способного стабильно забивать голы.
Они пробовали Лукаку – и это не сработало. Теперь пробуют Обамеянга, но проблема сохраняется. Она связана с тем, что «Челси» больше использует горизонтальные передачи, пытается держать мяч, а не быстро забивать, как «Ливерпуль».
Казалось бы, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл должны делать множество опасных навесов, пускай они и выбывали из-за травм. Однако Обамеянг, как и Лукаку, страдает из-за нехватки помощи.
Хотя при Поттере комбинационный футбол стал немного лучше, вертикальнее, чем при Тухеле, команда по-прежнему больше заинтересована в сохранении мяча, чем в нанесении ущерба сопернику.
Все слишком дотошно просчитано, в то время как футбол – это игра, в которой для создания чего-то особенного, какого-то сюрприза для защитников соперника нужна интуиция», – сказал Лебеф Fair Betting Sites.
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