Лебеф о «Челси»: «Обамеянг, как и Лукаку, страдает из-за нехватки помощи. Команде интереснее держать мяч, чем наносить ущерб сопернику»

Экс-защитник объяснил проблемы лондонцев с нападающими.

«На протяжении последних трех лет мы наблюдаем одну и ту же проблему – с тем, чтобы доводить мяч до футболиста, способного стабильно забивать голы.

Они пробовали Лукаку – и это не сработало. Теперь пробуют Обамеянга, но проблема сохраняется. Она связана с тем, что «Челси» больше использует горизонтальные передачи, пытается держать мяч, а не быстро забивать, как «Ливерпуль».

Казалось бы, и должны делать множество опасных навесов, пускай они и выбывали из-за травм. Однако Обамеянг, как и Лукаку, страдает из-за нехватки помощи.

Хотя при Поттере комбинационный футбол стал немного лучше, вертикальнее, чем при Тухеле, команда по-прежнему больше заинтересована в сохранении мяча, чем в нанесении ущерба сопернику.

Все слишком дотошно просчитано, в то время как футбол – это игра, в которой для создания чего-то особенного, какого-то сюрприза для защитников соперника нужна интуиция», – сказал Лебеф Fair Betting Sites.