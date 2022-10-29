Томас Тухель: «Я наслаждался каждым днем в «Челси», но все кончилось слишком быстро. Еще не решил, что дальше, пока перерыв»

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Томас Тухель рассказал об уходе с поста главного тренера «Челси» в начале сентября.

«Я наслаждался каждым днем в «Челси». Все кончилось слишком быстро, но я ничего не мог поделать. Я знал, на что подписывался.

Я еще не решил, чем буду заниматься дальше. Пришло время сделать перерыв. С моим агентом связывались люди из некоторых клубов, но мы с ним договорились о том, что он пока не будет мне звонить», – сказал Тухель, посещая Индию.

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