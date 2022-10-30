Федотов о перепалке с Абаскалем: «Обычный рабочий момент. Это было кем-то спродюсировано и выпущено в СМИ. Хотели меня сделать виноватым почему-то»

вспомнил перепалку с тренером .

Тренеры повздорили после дерби, которое завершилось вничью 2:2.

– Удивила ситуация после дерби. Не было прецедента – обычный рабочий момент и эмоции. Было кем-то спродюсировано и выпущено в СМИ.

– Считаете ли, что был продюсер у этой истории?

– Получается, да. Мы разошлись, пожали руки, а в итоге оказалось, что кто-то виноват. Хотели сделать виноватым почему-то меня…

– Будете ли себя вести аккуратнее?

– Я пытаюсь контролировать свои эмоции – это сложно. Кто-то более спокоен, а кто-то более эмоционален. Но мне всегда хочется оставаться порядочным.

Если даже это происходит в пылу эмоций, то это не направлено на оскорбление или унижение – это только эмоция, которая может меня захлестнуть. Все это происходит из-за моей любви к футболу и нежелания проигрывать, – сказал тренер .

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля