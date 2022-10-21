Семин о дисквалификации тренеров ЦСКА и «Спартака»: «Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан». Без эмоций футбол умирает»

прокомментировал дисквалификации тренеров ЦСКА и «Спартака».

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были наказаны из-за перепалки во время матча Мир (2:2).

– Как вам видится ситуация во время и после дерби – ? Что скажете о перепалке Владимира Федотова и ?

– Эта история раздута журналистами. Нужно же о чем-то говорить, писать... Я лично ничего страшного не увидел. Эмоции и не более того. Тем более не забывайте, что это дерби.

– Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

– Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

– Вот как?

– Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все.

Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера – молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно! – сказал бывший главный тренер «Локомотива».