Абаскаль считает свою дисквалификацию за стычку с Федотовым несправедливой

В рассказали о реакции на дисквалификацию.

Главный тренер московской команды был дисквалифицирован на одну игру за перепалку с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым во время дерби в 13-м туре Мир (2:2).

– Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях, не было бы дисквалификации?

– Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла – вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.

– Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?

– Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.

– Он считает, что это несправедливо?

– Разумеется. Сто процентов, – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?