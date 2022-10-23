Абаскаль считает свою дисквалификацию за стычку с Федотовым несправедливой
В «Спартаке» рассказали о реакции Гильермо Абаскаля на дисквалификацию.
Главный тренер московской команды был дисквалифицирован на одну игру за перепалку с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым во время дерби в 13-м туре Мир РПЛ (2:2).
– Вы понимаете, что, если бы видео с эпизодами Абаскаля и Федотова не публиковались бы в соцсетях, не было бы дисквалификации?
– Если бы, да кабы. Мы эту историю закрыли. Не мы ее начинали. Раз она произошла – вынуждены исполнять. Сегодня Гильермо отбудет дисквалификацию. Будем двигаться дальше.
– Тедеско очень болезненно отреагировал на свою дисквалификацию. Как отреагировал Абаскаль?
– Он был обескуражен. Но лучше сами спросите о его эмоциях, когда придет время.
– Он считает, что это несправедливо?
– Разумеется. Сто процентов, – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?
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