«Если к каждому тренеру приставить камеру, все получили бы по дисквалификации». Колыванов о наказании Федотова и Абаскаля

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Игорь Колыванов КДК РФС Владимир Федотов брань Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Колыванов высказался о дисквалификации Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» были наказаны из-за перепалки во время матча Мир РПЛ (2:2).

«Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить — с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя.

Если к каждому наставнику приставили бы журналиста с камерой, то по итогам съемок все наши тренеры получили бы по дисквалификации и сидели бы на трибуне», — рассмеялся экс-тренер молодежной сборной России и «Уфы», возглавляющий ныне «Текстильщик».

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные