«Если к каждому тренеру приставить камеру, все получили бы по дисквалификации». Колыванов о наказании Федотова и Абаскаля

Игорь Колыванов высказался о дисквалификации и .

Главные тренеры и были наказаны из-за перепалки во время матча Мир (2:2).

«Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить — с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя.

Если к каждому наставнику приставили бы журналиста с камерой, то по итогам съемок все наши тренеры получили бы по дисквалификации и сидели бы на трибуне», — рассмеялся экс-тренер молодежной сборной России и «Уфы», возглавляющий ныне «Текстильщик».

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