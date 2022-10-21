«Если к каждому тренеру приставить камеру, все получили бы по дисквалификации». Колыванов о наказании Федотова и Абаскаля
Игорь Колыванов высказался о дисквалификации Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» были наказаны из-за перепалки во время матча Мир РПЛ (2:2).
«Раздули журналисты эту историю. Дисквалифицировать, я считаю, их не нужно было. Возможно, для профилактики решили так поступить — с целью показать остальным тренерам, что так делать нельзя.
Если к каждому наставнику приставили бы журналиста с камерой, то по итогам съемок все наши тренеры получили бы по дисквалификации и сидели бы на трибуне», — рассмеялся экс-тренер молодежной сборной России и «Уфы», возглавляющий ныне «Текстильщик».
«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля
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