Спортивный психолог: «Абаскаль дискредитирует «Спартак» своим поведением. К тренеру-легионеру должны быть повышенные требования»

Вадим Гущин высказался о перепалке между и

Спортивный психолог оценил поведение главных тренеров «Спартака» и ЦСКА во время матча Мир (2:2).

— Поведение обоих тренеров было не только неадекватным, но и непрофессиональным. Они мешали играть футболистам, раздували страсти. В итоге часть матча ушла на разборки. С этой точки зрения и Федотов, и Абаскаль заслуживали наказания [КДК]. Другое дело — за что их наказали?

Не надо наказывать за слова — кто там кому что сказал и как кого назвал. Наказание должно быть за разжигание эмоционального накала. Пора прекращать это прыгание на беговых дорожках, указывание пальцем, покидание технических зон. За это надо серьезно карать.

Ты тренер? Твоя задача — управлять командой. Глядя на вас, футболисты тоже начинают вести себя неподобающим образом. Если вы так поступаете, должны получать еще более серьезные штрафы, чем игроки.

Еще мне нравится националистический душок в этой истории.

— Что имеете в виду?

— Не важно, какой национальности тренер. И если человек позволяет себе такого рода выпады, как тренер , а кто-то из журналистов это педалирует, это требует осуждения. То, что КДК строже наказал Федотова, кричавшего в адрес коллеги про то, что тот должен ехать домой, — правильно.

Но я чего-то не слышал, чтобы клуб «Спартак» наказал Абаскаля за его поведение.

— А надо?

— Они его наняли. Дали ему контракт. Он так ведет себя на бровке – причем не только в этом матче. Федотов вел себя по-особенному именно в этом матче. Что объяснимо: для него это первое дерби, он на таком уровне не работал, давление...

Но Абаскаль всегда так себя ведет. Почему Семак так не истерит? Или Талалаев? Хотя он тоже испытывает большие эмоции. Но он же не бежит к тренеру другой команды, указывая пальцем. К тренеру-легионеру должны быть повышенные требования у руководства клуба. Он же своим поведением дискредитирует клуб.

— Может, они его тоже наказали.

— А почему мы об этом не знаем? Если бы так было, мы об этом узнали бы. Это красило бы руководителей «Спартака». Мы бы увидели: они объективные люди. И когда обратился бы в КДК с требованием наказать тренера какой-то другой команды, мы это поняли бы, – сказал Гущин.

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля