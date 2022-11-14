Во сколько играют Сборная Катара – сборная Эквадора, ЧМ-2022, 20 ноября, время начала матча
В воскресенье, 20 ноября, сыграют сборная Катара и сборная Эквадора в группе a Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Где смотреть матч Катар – Эквадор
Прогноз на матч Катар – Эквадор
- Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, Матч-Премьер и Матч-Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Комментарии