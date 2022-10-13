В Катаре откроют спецзоны для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022
На чемпионате мира в Катаре будут организованы специальные места для протрезвления.
В связи с проведением турнира в стране открыли большее количество точек продажи алкоголя – в том числе возле стадионов и в фан-зонах. Ранее в Катаре алкогольная продукция продавалась только в барах отелей.
«Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили.
Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому», – сказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года.
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