Катар — Эквадор, 20.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

На первый взгляд матч открытия Чемпионата мира по футболу не представляет собой солидную вывеску, но кто бы ни играл в первом поединке мирового первенства, он несомненно приковывает к себе внимание сотен миллионов болельщиков по всему миру. К тому же для не самых раскрученных команд это возможность показать себя большой аудитории. Сборная Эквадора, конечно, больше известна любителям футбола и специалистам, она в четвертый раз будет принимать участие в финальном турнире. Катар — новичок во всех смыслах. Страна впервые принимает чемпионат, а команда впервые в нем участвует. Сборной хозяев все прочат последнее место в группе, но в матче открытия всегда есть место неожиданностям. Возможно, мы их увидим 20 ноября на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало матча в 19:00 по московскому времени.

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Где смотреть матч Катар – Эквадор

Во сколько играют Катар – Эквадор

Если начать перечислять имена футболистов команды, то они ничего не скажут даже искушенному болельщику. Практически все ее футболисты выступают за местные клубы. Вряд ли кто-то внимательно следит за командой хозяев мирового первенства. Между тем сборная Катара накануне турнира проводит товарищеские матчи и смотрится в них совсем неплохо. Совсем недавно в октябре случилась победа над сборной Гватемалы 2 : 0, до этого в сентябре арабская команда сыграла вничью с опытными чилийцами 2 : 2 и уступила другому участнику чемпионата мира сборной Канады 0 : 2. Так что команда готовится, и вряд ли соперникам следует ожидать от нее слабой игры, тем более перед своими зрителями. Футболисты понимают: если в матче открытия удастся взять хоть одно очко, это будет праздник для всех жителей страны.

Факты и цифры

Высшим достижением команды Катара является победа на кубке Азии в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах

В рейтинге ФИФА команда занимает 50 позицию

Лучшим бомбардиром команды за всю историю является Мубарак Мустафа с 41 забитым мячом

Эквадор в рейтинге ФИФА располагается лишь на несколько строчек выше Катара, но может похвастать куда большими достижениями. В 2006 году в Германии команда смогла в первый и единственный раз выйти из группы, и в ⅛ финала с минимальным счетом 0 : 1 проиграла англичанам. Эквадор в южноамериканской отборочной группе занял четвертое место и отстал только от признанной тройки лидеров — Бразилии, Аргентины и Уругвая. На Кубке Южной Америки высшим достижением эквадорцев является полуфинал, куда они выходили дважды в 1959 и 1993 годах. В июне команда аргентинского тренера Густаво Альфаро начала подготовку к чемпионату мира, проводя товарищеские матчи. За это время сыграно пять, и болельщиков сборной может настораживать результативность. С одинаковым счетом 1 : 0 одержаны победы над сборными Нигерии и Кабо-Верде, а три других игры с Мексикой, Саудовской Аравией и Японией завершились вничью 0 : 0.

Факты и цифры

Последний раз команда принимала участие в Чемпионате мира в 2014 году в Бразилии и в стартовом поединке уступили сборной Швейцарии 1 : 2

В рейтинге ФИФА команда занимает 44 строчку

Лучший бомбардир команды за всю историю Эннер Валенсия — 35 забитых мячей

Прогноз на матч Катар — Эквадор

Команды выступают на разных континентах, в больших турнирах пересечься по понятным причинам они не могли, но зато сыграли три товарищеских матча. В 1996 году в течение недели были сыграны два поединка. Первый закончился вничью 1 : 1, а во втором южноамериканцы взяли верх 2 : 1. Реванш состоялся в 2018 году когда сборная Катара в результативном матче на своем поле победила 4 : 3, причем по ходу игры хозяева вели с преимуществом в три мяча.

Несмотря на тот успех Катара букмекеры считают, что у команды Эквадора шансов на победу в матче открытия больше. «Лига Ставок» предлагает на победу «трехцветных» коэффициент 2,20, победа хозяев чемпионата оценивается коэффициентом 3,50, на ничейный результат коэффициент 3,35. Слишком велика будет цена ошибки в этом матче, поэтому вероятный исход — результативная ничья.

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