Эмир Катара – Путину о ЧМ-2022: «Российские друзья оказали Катару большую поддержку. Благодарим за это и гордимся этими отношениями»
Эмир Катара на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь с ЧМ-2022.
«Россия добилась значительного успеха в организации ЧМ-2018, и наши российские друзья оказали Катару большую поддержку, особенно в части организации турнира, по линии оргкомитета ЧМ-2022.
Мы благодарим вас за это и гордимся этими отношениями, которые сохранятся до конца ЧМ. Я очень рад встрече, господин президент. Благодарю вас», – передает The Guardian слова шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
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