Эмир Катара – Путину о ЧМ-2022: «Российские друзья оказали Катару большую поддержку. Благодарим за это и гордимся этими отношениями»

Эмир Катара на встрече с поблагодарил Россию за помощь с ЧМ-2022.

«Россия добилась значительного успеха в организации , и наши российские друзья оказали Катару большую поддержку, особенно в части организации турнира, по линии оргкомитета .

Мы благодарим вас за это и гордимся этими отношениями, которые сохранятся до конца ЧМ. Я очень рад встрече, господин президент. Благодарю вас», – передает The Guardian слова шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Путин пожелал Катару успешного проведения ЧМ-2022: «Уверен, так и будет»