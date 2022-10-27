«Катар использует спорт для обеления себя после ужасных нарушений прав человека». Член парламента Великобритании о ЧМ-2022

В парламенте Великобритании не поддержали высказывания главы МИД о Катаре.

Джеймс Клеверли призвал с уважением относиться к стране, принимающей ЧМ-2022, и ее культуре.

« должен стать праздником прекрасной игры, вместо этого же такие страны, как Катар, используют спорт для обеления себя после ужасных нарушений прав человека.

Официальные лица Соединенного Королевства, которые будут присутствовать на турнире, должны использовать свое положение для освещения нарушений прав человека, а не поддержки режима», – сказано в сообщении члена парламента Лейлы Моран.

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