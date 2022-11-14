Где смотреть Сборная Катара – сборная Эквадора, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 20 ноября

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В воскресенье, 20 ноября, сыграют сборная Катара и сборная Эквадора в группе A Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Катар – Эквадор

Прогноз на матч Катар – Эквадор

  • Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, Матч-Премьер и Матч-Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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