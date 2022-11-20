Сборная Катара — сборная Эквадора, 20.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Программу XXII Чемпионата мира по футболу откроет матч Катар — Эквадор. Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

Во сколько играют Катар – Эквадор

Где смотреть матч Катар – Эквадор

Форма команд

Хозяева турнира провели 6 матчей в 2022 году. Все игры товарищеские. У Катара победы 2:0 над Гватемалой и 2:1 над Болгарией. Вничью завершились три встречи: 0:0 со Словенией, 1:1 с Ямайкой, 2:2 с Чили. Единственное поражение в домашней игре от Канады 0:2.

Сборная Эквадора провела 9 матчей в 2022 году: две победы, одно поражение и пять ничьих. Проиграл Эквадор Парагваю 1:3 в отборе на ЧМ. Две победы 1:0 в товарищеских матчах против Нигерии и Кабо-Верде. Вничью 1:1 завершились игры квалификации против Бразилии, Аргентины и Перу. Вничью 0:0 Эквадор сыграл с Японией, Саудовской Аравией и Мексикой. Все матчи товарищеские.

Ставка на исходы

Обе сборные не могут похвастаться богатым опытом игры на чемпионатах мира. Катар впервые сыграет на мундиале. У Эквадора максимальный результат — выход в 1/8 финала в 2006 году. Номинальные гости в предстоящей встрече выступают фаворитами на победу.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,45 на победу Катара и 2,21 на победу Эквадора. В случае ничейного результата сыграет ставка с коэффициентом 3,35. На непроигрыш Катара коэффициент 1,66, на непроигрыш Эквадора — 1,31. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,33.

Ставки на форы

Сборная Эквадора более известна российскому зрителю. Много лет в РПЛ выступает Кристиан Нобоа, который и в 37 лет является одним из сильнейших игроков чемпионата. В сборной есть и другие известные футболисты. По составу эквадорцы сильнее, что подтверждают и котировки букмекеров.

«Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,44 на победу Катара с форой 0 и 1,54 на аналогичную фору на победу Эквадора. Более серьезного преимущества нет ни у одной сборной. На победу Эквадора с разницей в один мяч (фора -0,5) коэффициент 2,10. На победу Катара в один гол — 3,30.

Ставки на тоталы

С 2006 года в матче открытия обязательно выступает страна-хозяйка турнира. На четырех турнирах с того момента обязательно были голы в матче открытия. Трижды хозяева громили своих оппонентов: победа Германии 4:2 над Коста-Рикой, победа Бразилии 3:1 над Хорватией и разгром Саудовской Аравии 5:0 Россией. В 2010 году ЮАР сыграл вничью 1:1 с Мексикой.

В Катаре сыграют две не самые искусные сборные в плане атаки. Не исключено, что игра получится скромной на голы. Аналитики БК «Лига Ставок» не верят в высокую результативность матча. На ТМ2,5 коэффициент 1,69 и 2,13 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Катар — Эквадор