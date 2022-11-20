Сборная Катара — сборная Эквадора, 20.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Программу XXII Чемпионата мира по футболу откроет матч Катар — Эквадор. Игра пройдет 20 ноября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

Во сколько играют Катар – Эквадор

Где смотреть матч Катар – Эквадор

Форма команд

Хозяева турнира провели 6 матчей в 2022 году. Все игры товарищеские. У Катара победы 2:0 над Гватемалой и 2:1 над Болгарией. Вничью завершились три встречи: 0:0 со Словенией, 1:1 с Ямайкой, 2:2 с Чили. Единственное поражение в домашней игре от Канады 0:2.

Сборная Эквадора провела 9 матчей в 2022 году: две победы, одно поражение и пять ничьих. Проиграл Эквадор Парагваю 1:3 в отборе на ЧМ. Две победы 1:0 в товарищеских матчах против Нигерии и Кабо-Верде. Вничью 1:1 завершились игры квалификации против Бразилии, Аргентины и Перу. Вничью 0:0 Эквадор сыграл с Японией, Саудовской Аравией и Мексикой. Все матчи товарищеские.

Ставка на исходы

Обе сборные не могут похвастаться богатым опытом игры на чемпионатах мира. Катар впервые сыграет на мундиале. У Эквадора максимальный результат — выход в 1/8 финала в 2006 году. Номинальные гости в предстоящей встрече выступают фаворитами на победу.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 3,45 на победу Катара и 2,21 на победу Эквадора. В случае ничейного результата сыграет ставка с коэффициентом 3,35. На непроигрыш Катара коэффициент 1,66, на непроигрыш Эквадора — 1,31. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,33.

Ставки на форы

Сборная Эквадора более известна российскому зрителю. Много лет в РПЛ выступает Кристиан Нобоа, который и в 37 лет является одним из сильнейших игроков чемпионата. В сборной есть и другие известные футболисты. По составу эквадорцы сильнее, что подтверждают и котировки букмекеров.

«Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,44 на победу Катара с форой 0 и 1,54 на аналогичную фору на победу Эквадора. Более серьезного преимущества нет ни у одной сборной. На победу Эквадора с разницей в один мяч (фора -0,5) коэффициент 2,10. На победу Катара в один гол — 3,30.

Ставки на тоталы

С 2006 года в матче открытия обязательно выступает страна-хозяйка турнира. На четырех турнирах с того момента обязательно были голы в матче открытия. Трижды хозяева громили своих оппонентов: победа Германии 4:2 над Коста-Рикой, победа Бразилии 3:1 над Хорватией и разгром Саудовской Аравии 5:0 Россией. В 2010 году ЮАР сыграл вничью 1:1 с Мексикой.

В Катаре сыграют две не самые искусные сборные в плане атаки. Не исключено, что игра получится скромной на голы. Аналитики БК «Лига Ставок» не верят в высокую результативность матча. На ТМ2,5 коэффициент 1,69 и 2,13 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Катар — Эквадор

Ставки

1

Х

2

Ф1 0

Ф2 0

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

3,45

3,35

2,21

2,44

1,54

1,69

2,13

Winline

3,50

3,35

2,16

2,43

1,54

1,69

2,13

Leon

3,67

3,39

2,07

2,57

1,52

1,70

2,19

Fonbet

3,75

3,40

2,05

2,65

1,50

1,70

2,15

Марафон

3,78

3,48

2,07

2,60

1,47

1,72

2,19

Пари

3,75

3,40

2,05

2,65

1,50

1,70

2,15

BetBoom

4,00

3,35

2,08

2,77

1,46

1,69

2,22

Zenit

3,80

3,50

1,78

2,75

1,52

1,72

2,25

Мелбет

4,00

3,35

2,08

2,77

1,46

1,69

2,22

Спортбет

3,75

3,40

2,05

2,65

1,50

1,70

2,15

 

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