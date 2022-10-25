Нойер, Эрнандес и Сане не попали в заявку «Баварии» матч с «Барселоной»
Три важных игрока «Баварии» пропустят матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
В заявку мюнхенецв на гостевой матч 5-го тура группового этапа не попали вратарь Мануэль Нойер, защитник Люка Эрнандес и атакующий полузащитник Лерой Сане.
Нойер восстанавливается после травмы плеча, из-за которой он пропустил четыре матча. Сегодня 36-летний голкипер приступил к беговым тренировкам.
Эрнандес, не играющий с 13 сентября, и Сане, пропустивший две игры, тренируются по индивидуальной программе. Они восстанавливаются от мышечных травм.
Матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 26 октября на «Камп Ноу». Немецкая команда уже вышла в плей-офф ЛЧ.
Фото: twitter.com/FCBayern
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