Нойер, Эрнандес и Сане не попали в заявку «Баварии» матч с «Барселоной»

Три важных игрока «Баварии» пропустят матч с «Барселоной» в .

В заявку мюнхенецв на гостевой матч 5-го тура группового этапа не попали вратарь , защитник и атакующий полузащитник .

Нойер восстанавливается после травмы плеча, из-за которой он пропустил четыре матча. Сегодня 36-летний голкипер приступил к беговым тренировкам.

Эрнандес, не играющий с 13 сентября, и Сане, пропустивший две игры, тренируются по индивидуальной программе. Они восстанавливаются от мышечных травм.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 26 октября на «Камп Ноу». Немецкая команда уже вышла в плей-офф ЛЧ.

Фото: twitter.com/FCBayern