Гави попал в заявку «Барсы» на «Баварию» – в игре с «Атлетиком» его заменили из-за повреждения. Левандовски – тоже в списке
«Барселона» огласила список игроков, которые могут сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, Жерар Пике, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Гави, Пабло Торре и Арнау Тенас.
В заявку «Барселоны» не попал Серджи Роберто, который выбыл минимум на месяц из-за вывиха плеча. Также в списке нет нападающего Мемфиса Депая.
Гави, замененный из-за повреждения в игре прошлого тура Ла Лиги против «Атлетика» (4:0), попал в заявку «Барселоны».
«Барселона» дома сыграет с «Баварией» завтра, 26 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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