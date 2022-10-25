Гави попал в заявку «Барсы» на «Баварию» – в игре с «Атлетиком» его заменили из-за повреждения. Левандовски – тоже в списке

огласила список игроков, которые могут сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Состав «Барсы»: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, , Серджи Бускетс, , Педри, , Ансу Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Алекс Бальде, Гави, Пабло Торре и Арнау Тенас.

В заявку «Барселоны» не попал Серджи Роберто, который выбыл минимум на месяц из-за вывиха плеча. Также в списке нет нападающего Мемфиса Депая.

Гави, замененный из-за повреждения в игре прошлого тура против «Атлетика» (4:0), попал в заявку «Барселоны».

«Барселона» дома сыграет с «Баварией» завтра, 26 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.