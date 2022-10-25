Хави о матче c «Баварией»: «Левандовски не забил бывшей команде, но у него будет шанс взять реванш»

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о желании Роберта Левандовского забить «Баварии».

Польский форвард не смог отличиться в матче с мюнхенцами 13 сентября, каталонцы проиграли 0:2.

«Завтра у нас будет возможность взять реванш, как и у Левандовского. Он не забил своей бывшей команде, но завтра будет новая попытка», – заявил Хави.

В текущем сезоне на счету 34-летнего футболиста 17 голов за 15 матчей за «Барселону». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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