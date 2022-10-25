Оливер Кан: «Бавария» в Барселоне не собирается делать подарки. Хотим стать первыми в группе»

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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался перед матчем на «Камп Ноу».

«Игры против «Барселоны» всегда особенные. Это большой клуб, большая команда. У нас было много игр в прошлом. Мы готовы.

В последнее время мы играем хорошо, и результаты это отражают. Мы уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще хотим достичь нашей цели и занять в группе первое место. В Барселоне мы не собираемся делать подарки», – сказал Кан.

Матч между «Барселоной» и «Баварией» пройдет 26 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

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