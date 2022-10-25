Мюллер – Левандовскому перед игрой «Баварии» с «Барселоной»: «Леви, мы идем!»

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Полузащитник Томас Мюллер опубликовал шуточное видео перед матчем с «Барселоной».

Хавбек «Баварии» с улыбкой обратился к бывшему нападающему мюнхенцев Роберту Левандовскому: «Леви, мы идем!»

Эту же фразу повторили и некоторые другие футболисты чемпионов Германии, в том числе форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» в Лиге чемпионов пройдет 26 октября на «Камп Ноу». Игра в Германии завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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