Мюллер – Левандовскому перед игрой «Баварии» с «Барселоной»: «Леви, мы идем!»

Полузащитник Томас Мюллер опубликовал шуточное видео перед матчем с «Барселоной».

Хавбек «Баварии» с улыбкой обратился к бывшему нападающему мюнхенцев Роберту Левандовскому: «Леви, мы идем!»

Эту же фразу повторили и некоторые другие футболисты чемпионов Германии, в том числе форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Матч между «Баварией» и «Барселоной» в Лиге чемпионов пройдет 26 октября на «Камп Ноу». Игра в Германии завершилась победой хозяев со счетом 2:0.