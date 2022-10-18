Федотов о словах «прыгало что-то рядом»: «Имел в виду окружение Абаскаля, на бровке было много народу. После игры пожали руки»

объяснил свои слова после матча со в 13-м туре Мир (2:2).

Отвечая на вопрос о том, что Гильермо Абаскаль «бросился на него в перерыве», главный тренер сказал: «Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом».

– В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о в среднем роде – «прыгало там что-то»?

– Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу.

Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

– Такое пока нигде не рассказывалось.

– Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт – не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (Федотов намекает на конфликт тренера «Сочи» Дмитрия Бородина с Доменико Тедеско – прим.). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

– Какие?

– Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию.

А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт», – сказал Федотов.