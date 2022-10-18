Тарханов считает, что дисквалификация Федотова не будет справедливой: «Слово «клоун» нельзя назвать оскорбительным. Это же профессия»
Александр Тарханов высказался о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Во время матча 13-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) между тренерскими штабами команд случилась стычка. Сегодня было опубликовано видео, где слышно, как Федотов, обращаясь к Абаскалю, кричит: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»
– Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов, наверное, уже просто что-то ответил. Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал, наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.
– Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?
– Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.
– Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?
– Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать-то?
– Федотов назвал Абаскаля «клоуном».
– Это слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, никто же не обижаются. Это же профессия, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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