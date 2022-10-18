Тарханов считает, что дисквалификация Федотова не будет справедливой: «Слово «клоун» нельзя назвать оскорбительным. Это же профессия»

Александр Тарханов высказался о конфликте и .

Во время матча 13-го тура Мир между ЦСКА и (2:2) между тренерскими штабами команд случилась стычка. Сегодня было опубликовано видео, где слышно, как Федотов, обращаясь к Абаскалю, кричит: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

– Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов, наверное, уже просто что-то ответил. Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал, наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.

– Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?

– Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.

– Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?

– Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать-то?

– Федотов назвал Абаскаля «клоуном».

– Это слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, никто же не обижаются. Это же профессия, – сказал бывший главный тренер .