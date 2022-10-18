ЦСКА о видео с Федотовым: «Абаскаль прибежал с провокациями и был послан, фантастика. С такой истерией еще не сталкивались – тренера заказали и полощут третий день»

В ЦСКА прокомментировали скандал вокруг .

После матча 13-го тура Мир между ЦСКА и (2:2) тренер армейцев высказался о споре с тренером красно-белых в перерыве игры: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Сегодня было опубликовано видео, где слышно, как Федотов, обращаясь к Абаскалю, кричит: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию.

«Честно говоря, с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда. Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно уже третьи сутки разными способами «полощется» через разные ТГ-каналы, через зам главреда одного из крупнейших изданий. Вначале делался акцент на «фэйр-плей», но когда футбольная общественность не приняла аргументацию, и все так же вопрос задавался самому Роману Зобнину, фокус был переключен на нашего главного тренера.

И, удивительно, нашлась запись с матом! На футбольном поле, во время дерби. Когда на тебя летит и машет руками тренер соперника. Вчера мы смеялись над постом Максима Алланазарова, что Федотов раньше провоцировал Тедеско (!), теперь переключился на Абаскаля. Сегодня пришлось поменять стратегию.

Да, Владимир Валентинович отправляет домой прибежавшего в перерыве Абаскаля. Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ? И на записи видно, как резервный судья обращается к Владимиру Валентиновичу: «Не ведитесь, не ведитесь!»

Если «Спартак» хочет в КДК, то давайте откроем статью 100 и первые два пункта Дисциплинарного регламента РФС: «Провокационные действия». Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу.

У нас нет никакого желания копаться в этом – для дерби эмоции естественны. Но нас сильно беспокоит то, что случилось после матча, и мы уж молчим про «непричастные к клубу» комментарии про «конюха» и «Сочи» в исполнении . Эта целенаправленная кампания к футболу и принципам этики отношения не имеет», – написал Брейдо.

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля