Тренер «Сочи» Бородин сказал Тедеско «Ты на нашей территории, веди себя прилично» или «Россия – это не твоя страна»

Стали известны детали дискриминационного высказывания в адрес главного тренера «Спартака» во время матча 18-го тура против «Сочи» (0:1).

В интервью после матча Тедеско заявил: «Мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел».

По информации «Чемпионата», в перерыве матча у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей .

Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями тренера «Спартака» к арбитру. Тедеско ответил Бородину: «Я скажу всем, что ты расист».

Как утверждает журналист Иван Карпов, после гола форварда Йордана Ларссона, который не был засчитан из-за игры рукой, Бородин обругал Тедеско и крикнул ему: «Россия – это не твоя страна».

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев, похоже, послал Тедеско, а Жоаозиньо ударил его помощника