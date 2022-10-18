Сергей Юран: «Зареме нужно извиниться перед Федотовым. Если у человека есть самоуважение, он не позволит себе так высказываться»
Сергей Юран заявил, что Зарема Салихова должна извиниться перед Владимиром Федотовым.
Ранее было опубликовано видео, где слышно, как главный тренер ЦСКА обращается к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?».
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала видеоролик: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА».
«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения.
Федотов все-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова.
Если у человека есть самоуважение – при этом человек интеллигентный, – то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи.
Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – заявил бывший главный тренер «Химок».
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