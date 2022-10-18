Сергей Юран: «Зареме нужно извиниться перед Федотовым. Если у человека есть самоуважение, он не позволит себе так высказываться»

заявил, что должна извиниться перед .

Ранее было опубликовано видео, где слышно, как главный тренер ЦСКА обращается к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю: «Езжай домой, ###, клоун. Что ты там машешь руками, ###?».

Жена бывшего владельца Леонида Федуна прокомментировала видеоролик: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА».

«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения.

Федотов все-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова.

Если у человека есть самоуважение – при этом человек интеллигентный, – то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи.

Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – заявил бывший главный тренер «Химок».