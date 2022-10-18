Глава судей РФС о матче ЦСКА – «Спартак»: «Карасев справился с предельно сложной игрой. Недоработки и недочеты есть, но все нормально»

Павел Каманцев оценил работу Сергея Карасева на матче – .

Московское дерби в 13-м туре Мир закончилось ничьей со счетом 2:2.

«Есть ли какие-то решения ЭСК? Узнаете завтра. Все решения приняты. справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочеты есть, но все нормально.

Оценка? Судейство соответствует сложности матча. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», – сказал глава департамента судейства .

Ранее появилась информация, что ЭСК РФС признала верным решение Карасева не ставить пенальти в моменте с падением Александра Соболева, но посчитала, что арбитр должен был удалить Никиту Ермакова за фол на Диниле Пруцеве.