Карасев назначен на матч «Спартака» и «Химок», Москалев обслужит игру «Динамо» – «Сочи»

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РФС назначил судей на матчи 30-го тура РПЛ. 

Игра между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет без системы ВАР.

«По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных ВАР-центра РФС и мобильных комплексов системы ВАР.

Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учетом технических и логистических особенностей. В связи с этим, матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» на стадионе «Металлург» в Самаре пройдет без использования системы ВАР», – говорится в сообщении РФС.

21 мая (суббота)

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА«Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Николай Левников.

«Динамо» – «Сочи»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Арсенал» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Французов.

«Нижний Новгород» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Химки» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

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