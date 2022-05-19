Глава судей РФС: «Наши арбитры стабильно в евровесне. С клубами есть такое? А с судьями так без легионеров и миллиардов»

Глава департамента судейства оценил качество работы арбитров в .

– Наши арбитры плюс-минус стабильно выходят в евровесну. Карасев в элитной группе, Иванов – в первой группе арбитров. С командами есть такая стабильность? А с судьями так без легионеров и миллиардных бюджетов. Они дают качество, ездят на крупные чемпионаты и уважаемы.

Правда ли, что наши арбитры не соответствуют уровню чемпионата? Неправда. У нас уровень чемпионата и арбитров завязаны друг на друге.

Я делаю умственное упражнение после каждой игры. Задаю себе вопрос: «Был ли арбитр худшим участником матча?» Если оценить стадион, врачей, команды, болельщиков, предматчевый разогрев, то всегда ли арбитр самый худший?

Да, все можно улучшать. Любой клуб может улучшать медиадень, тренер может давать не только флэш-интервью, а репортер – задавать вопросы не только про судей, тактику и замены.

Любой может делать работу лучше. Но обсуждают только судейство! Есть качество судейства, а есть восприятие качества судейства. Если изменить качество, но не восприятие, то результат не будет считаться достигнутым.

– Какое сейчас качество судейства и какое восприятие?

– Качество сильно разное. Есть опытные судьи ФИФА, которые дают хорошее управление игрой. Стабильно так работают 6-8 арбитров.

– Это на высоком уровне?

– Среднем. Иногда с провалами. Но это нормально.

– Так это меньше, чем нужно на один тур.

– Потому что у нас еще 8 молодых судей и еще есть те, кто работает не очень стабильно в отдельном сезоне. Это наша данность. Изменить ее не получится.

– То есть мы должны быть готовы, что в одном или двух матчах тура будут работать слабые арбитры и ждать низкий уровень судейства?

– Ну, списки судей же опубликованы, статистика есть на сайте РПЛ. Каждый может сам сделать раскладку по возрасту и количеству матчей в лиге и сделать выводы.

– Так давайте сделаем выводы.

– У меня с собой сейчас нет этих цифр. Вы поймите: есть ситуации, когда вы плохо живете, потому что не хотите ничего делать, а есть – когда такие жизненные обстоятельства. Вот у нас жизненные обстоятельства. Нужно исходить из них.

Мы работаем с теми, кто есть, и за них работать не можем. Можем создать условия и справедливые правила их оценки. Дальше это их индивидуальная работа. Каждый должен сам стремиться принимать правильные решения.

– А какое тогда восприятие судейства?

– Восприятие стало лучше, потому что снялся вопрос о предвзятости. Мы пришли в ноябре, там такой накал был! Сейчас хотя бы не предлагают застрелиться или повеситься. Никто не может сказать, что мы дали судье указание специально так судить или назначили того, кого клуб попросил.

Хотя все равно восприятие примерно такое: «Ужас, кошмар, ошибки и ошибки!» Выдергивают один-два матча в туре, разбирают, что долго смотрели повторы, а комплексной оценки нет. Надо оценивать хотя бы весь тур.

Вот, вы говорите, что 18 минут смотрели в матче – «Ростов». А в других матчах не смотрели 18 минут… И если ВАР вызывает судью лишний раз, у него на это есть причины. Давайте выносить суждение, смотря на все от начала до конца.

Да, Ян Бобровский позвал лишний раз. Да, это не очень хорошо. Но есть и позитив! У нас молодой судья второй матч работал на ВАР, не допустил ошибок и в целом матч прошел хорошо. Есть негатив, есть позитив. Рабочая ситуация, – сказал Павел Каманцев в интервью Sports.ru.

«Хотя бы застрелиться или повеситься не предлагают». Разговор с главными по судейству и ВАР – обо всех проблемах

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