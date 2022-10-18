«Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Гвардиола точно так же реагирует». Газзаев об эмоциях тренеров

высказался о конфликте между и .

Тренеры повздорили во время матча с ЦСКА (2:2) в Мир .

— Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Если бы они молча опустили голову и прошли, значит, им ничего не нужно. А тут они переживают не меньше, чем игроки.

Мы видим матчи на международной арене. Возьмите Гвардиолу, лучших тренеров. Они что, по-другому себя ведут? Точно так же. И точно так же переживают, реагируют на любые свистки арбитров. Это нормальное явление.

Это говорит о том, что они живут футболом, переживают вместе с игроками. И игроки видят это. А когда тренер сидит и просто смотрит футбол… Да пусть уже сидит в ВИП-ложе, оттуда смотрит.

— Вы в свое время даже с Семиным, бывало, ссорились.

— Хотя мы больше друзья с ним. Но каждый отстаивает свои интересы, интересы своего клуба. Это эмоции. А без эмоций жизнь мертва. А игра – тем более, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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