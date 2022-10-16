Зарема о словах Федотова про Абаскаля: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека»

отреагировала на слова тренера ЦСКА про .

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче Мир .

, ранее тренировавший «Сочи», высказался о споре с испанским специалистом в перерыве игры: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – сказала супруга бывшего владельца красно-белых .

Шоу ЦСКА со «Спартаком»: скандал, супергол и шикарный сюжет