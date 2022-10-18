«Федотов занял с «Сочи» второе место. А что выиграл Абаскаль?» Юран о тренерах

Сергей Юран высказался о споре с .

Тренеры повздорили во время матча «Спартака» с ЦСКА (2:2) в Мир .

– Сейчас по интернету гуляет видео, на котором Абаскаль бросается в перерыве с претензиями к Федотову — мол, почему твои игроки не проявили благородство?

— Хм... Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

— Наставнику армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты иностранец, ты находишься в другой стране. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и, на секундочку, занял с довольно скромным второе место!

Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну, и повторюсь: сначала надо что-то выиграть...

— Вас разве пока не убеждает работа Абаскаля в ?

— Игру он поставил — вопросов нет. Футболисты знают, что им делать на поле. Но в спорте все определяет результат. Давайте заглянем в таблицу после 30-го тура. А то некоторые уже превознесли Абаскаля. Мол, он будет бороться с «Зенитом». Да подождите вы петь дифирамбы-то! – сказал экс-тренер «Химок».

«Прыгало что-то рядом». ЦСКА и «Спартак» ругаются из-за странной фразы Федотова про Абаскаля