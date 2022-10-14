«МЮ» спасся на 93-й минуте, у Роналду не идет в ЛЕ, в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки, конец серии СКА, эмир Катара поблагодарил Путина за помочь с ЧМ и другие новости

1. «МЮ» долго не мог взломать оборону «Омонии» в матче Лиги Европы, но на 93-й минуте затащил Мактомини. Опять без гола остался Роналду, у которого в ЛЕ всего один гол – и тот с пенальти, хотя в стартовый состав Криш попадает регулярно. У «Юнайтед» 4 победы в 5 последних матчах, тен Хаг надеется, что голы команда приберегла для следующих игр.

«Арсенал» также не без труда обыграл «Буде-Глимт», остальные результаты дня можно найти здесь.

2. Владимир Путин пожелал Катару успехов в проведении ЧМ-2022, эмир Катара в ответ поблагодарил президента России за помощь в организации турнира.

Вряд ли это обсуждалось на встрече, но в Катаре откроют спецзоны для протрезвления болельщиков, а также разрешат ЛГБТ-фанатам держаться за руки и показывать радужные флаги.

3. СКА проиграл «Локомотиву» в КХЛ и впервые в сезоне остался без очков. «Нефтехимик» выиграл 7 из 8 последних матчей, ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Все результаты дня – здесь.

4. У Мбаппе ухудшились отношения с игроками «ПСЖ» – они недовольны его статусом. Килиан сможет расторгнуть контракт, если подтвердится информация о фэйковых аккаунтах для его критики, однако про «Реал» француз, похоже, уже может забыть.

5. Фан-группа Александры Трусовой заявила, что получила от фигуристки подтверждение планов продолжить выступать и соревноваться.

6. Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» – последнюю команду РПЛ.

7. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» (7:3), Панарин набрал 4 (1+3) очка, а у Капризова «минус 4» по полезности. «Питтсбург» был сильнее «Аризоны» (6:2), Малкин забросил первую шайбу в сезоне. «Вашингтон» уступил «Торонто» (2:3), Овечкин опять без очков, Самсонов выиграл у своей бывшей команды, отразив 24 броска из 26. Все результаты дня – здесь.

8. Два игрока РПЛ и около 15 футболистов Первой лиги получили повестки в военкомат.

9. Не утихают слухи, что Юран вновь может вернуться в «Химки». Клуб пока все опровергает и верит в Гогниева.

10. На класико «Реал» – «Барселона» назначен арбитр Санчес Мартинес. У каталонцев при этом судье статистика лучше.

11. Сегодня в Москве пройдут выборы президента СБР: Виктор Майгуров против Алексея Нуждова.

Цитаты дня

Иоланда Чен: «Очень далека от мысли считать Тутберидзе великим тренером. Великие – Чайковская и Тарасова»

Зеедорф о давлении «Барсы» на судей: «Они всегда толпятся у арбитра и жалуются на что угодно. Это часть их культуры. У Хави была такая привычка»

Луи Саа: «Холанду нужно 15 лет забивать по 50 голов, чтобы догнать Роналду. Никто не сможет покорить Европу так, как Криштиану»

Игрок-гей Кавалло о ЧМ-2022 в Катаре: «Призываю спортивные власти учитывать права и безопасность ЛГБТ при выборе стран для турниров. Мы должны работать лучше»

Гельмут Марко: «Слухи, что Ферстаппен потеряет титул-2021 – полная чушь. ФИА мягко наказывает даже за максимальные нарушения»