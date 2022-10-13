Игрок-гей Кавалло о ЧМ-2022 в Катаре: «Призываю спортивные власти учитывать права и безопасность ЛГБТ при выборе стран для турниров. Мы должны работать лучше»
Хавбек «Аделаиды» Джошуа Кавалло высказался о безопасности представителей ЛГБТ в Катаре.
«Я намерен встать на защиту спортсменов и болельщиков, относящихся к ЛГБТ, которые не смогут жить открыто, быть самими собой во время ЧМ-2022. Катар, ФИФА, весь мир смотрит на вас. А вы нас видите?
Я призываю спортивные власти учитывать наши права, нашу безопасность, выбирая страны, которые будут принимать ЧМ и другие соревнования. Мы должны работать лучше», – сказал Кавалло.
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