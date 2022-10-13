Игрок-гей Кавалло о ЧМ-2022 в Катаре: «Призываю спортивные власти учитывать права и безопасность ЛГБТ при выборе стран для турниров. Мы должны работать лучше»

Хавбек высказался о безопасности представителей ЛГБТ в Катаре.

«Я намерен встать на защиту спортсменов и болельщиков, относящихся к ЛГБТ, которые не смогут жить открыто, быть самими собой во время . Катар, , весь мир смотрит на вас. А вы нас видите?

Я призываю спортивные власти учитывать наши права, нашу безопасность, выбирая страны, которые будут принимать ЧМ и другие соревнования. Мы должны работать лучше», – сказал Кавалло.

Катар разрешит ЛГБТ-фанатам держаться за руки и показывать радужные флаги на ЧМ: «Все, о чем мы просим, – уважение к культуре»