Роналду в старте «МЮ» 4-й матч ЛЕ подряд – с «Омонией». В АПЛ он сыграл с 1-й минуты лишь раз
Криштиану Роналду включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Омонией».
Форвард с первой минуты начинал все четыре матча в Лиге Европы в текущем сезоне. В этом турнире у него один гол и один результативный пас.
Следует отметить, что из 7 матчей в АПЛ португалец лишь один начал в старте – 13 августа против «Брентфорда» (0:4).
Подробно со статистикой 37-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Юнайтед» – «Омония». Роналду, Рэшфорд, Антони и Бруну играют
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