Роналду в старте «МЮ» 4-й матч ЛЕ подряд – с «Омонией». В АПЛ он сыграл с 1-й минуты лишь раз

Криштиану Роналду включен в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Омонией».

Форвард с первой минуты начинал все четыре матча в Лиге Европы в текущем сезоне. В этом турнире у него один гол и один результативный пас.

Следует отметить, что из 7 матчей в АПЛ португалец лишь один начал в старте – 13 августа против «Брентфорда» (0:4).

Подробно со статистикой 37-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Омония». Роналду, Рэшфорд, Антони и Бруну играют